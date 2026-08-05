Погода в Москве в четверг, 6 августа: удушающий зной до +31 и ливни

Погода в Москве в четверг, 6 августа: удушающий зной до +31 и ливни

В Москве и Московской области завтра, 6 августа, воздух прогреется до +31 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 6 августа

По словам Евгения Тишковца, в четверг, 6 августа, в российской столице ожидаются грозовые дожди и жаркая погода.

«Во второй половине недели летняя идиллия оборвется раскатами грома, ливнями и шквалистым ветром! В четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и скоротечным грозовым дождем. В сумерках — от +17 до +20 градусов, в дневное время — удушающий зной — от +28 до +31 градуса. В пятницу, в теплом секторе циклона, неустойчивость атмосферы будет нарастать, из-за чего к вечеру в небе вырастут шапки разрозненных кучево-дождевых облаков высотой до 11–12 километров, переходящих в грозовое состояние — ожидается до 7–12 литров воды на метр площади. Ночная температура воздуха составит +18–21 градус, в дневные часы, когда солнце будет стоять в зените отвесным молотом, столбики термометров снова будут штурмовать 30-градусную отметку. Это будет жара-прощание!» — отметил он.

По информации метеоцентров, 6 августа в Москве будет стоять облачная с прояснениями погода. Ночью столбики термометров в Москве покажут от +17 до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Ветер в течение дня ожидается юго-западный и северо-западный слабый. Прогнозируются осадки в виде дождя. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 6 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 августа в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди и грозы.

«6 августа будет облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем — юго-западный умеренный, при грозе — порывистый. Температура днем — от +24 до +26 градусов. Температура воздуха ночью — от +16 до +18 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 6 августа в регион придут осадки и прогнозируется усиление юго-западного ветра.

«К середине недели, с началом приближения циклона с запада, температура даже повысится до +23–25 градусов. Осадки приходят к нам вечером 5 августа, а 6 и 7 августа уже начинается влияние циклона, и там уже кратковременные дожди будут наблюдаться чаще, да и ветер юго-западного направления начнет усиливаться», — отметил метеоролог.

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