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05 августа 2026 в 15:33

В Петербурге подписали трехстороннее соглашение для поддержки перевозчиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Санкт-Петербурге Комитет по транспорту, Комитет по благоустройству и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков подписали трехстороннее соглашение для поддержки международных грузоперевозчиков, сообщает «Петербург2». Стороны намерены совместно создавать более комфортные условия для тех, кто работает на зарубежных маршрутах.

Сообщается, что в рамках сотрудничества планируется развивать инфраструктуру, совершенствовать нормативную базу и проводить обмен опытом. Особое внимание уделят логистике и благоустройству. Планируется улучшить дорожную сеть, обустроить стоянки для грузового транспорта и внедрить современные технологии управления транспортными потоками.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал, что Россия с 1 сентября 2026 года переходит на электронные накладные в грузоперевозках. Он подчеркнул, что отрасль стоит на пороге масштабной трансформации.

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грузоперевозки
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