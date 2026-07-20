Грузоперевозчиков переведут на электронные документы по поручению Путина Путин поручил подготовить рекомендации по электронным документам для перевозок

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить разъяснения и методические рекомендации по переходу грузоперевозчиков на электронные перевозочные документы, сообщила пресс-служба Кремля. Поручение было утверждено по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 23 июня.

Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная транспортная система» обеспечить подготовку разъяснений, методических рекомендаций, информационных писем и иных документов по вопросам, связанным с переходом на электронные перевозочные документы, — отмечается в перечне поручений.

Правительство должно подготовить необходимые информационные письма, рекомендации и другие документы до 15 августа 2026 года. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» Алексей Цыденов.

Ранее Путин поручил организовать мониторинг развития института наставничества для выпускников медицинских вузов и колледжей в регионах страны. В рамках мониторинга планируется собирать и анализировать замечания и предложения молодых специалистов, а также их наставников.