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20 июля 2026 в 11:22

Грузоперевозчиков переведут на электронные документы по поручению Путина

Путин поручил подготовить рекомендации по электронным документам для перевозок

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить разъяснения и методические рекомендации по переходу грузоперевозчиков на электронные перевозочные документы, сообщила пресс-служба Кремля. Поручение было утверждено по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 23 июня.

Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная транспортная система» обеспечить подготовку разъяснений, методических рекомендаций, информационных писем и иных документов по вопросам, связанным с переходом на электронные перевозочные документы, — отмечается в перечне поручений.

Правительство должно подготовить необходимые информационные письма, рекомендации и другие документы до 15 августа 2026 года. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» Алексей Цыденов.

Ранее Путин поручил организовать мониторинг развития института наставничества для выпускников медицинских вузов и колледжей в регионах страны. В рамках мониторинга планируется собирать и анализировать замечания и предложения молодых специалистов, а также их наставников.

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