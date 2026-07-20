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20 июля 2026 в 10:40

Путин поручил «проследить» за наставниками выпускников медвузов

Путин поручил проконтролировать развитие наставничества для выпускников медвузов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг развития института наставничества для выпускников медицинских учебных заведений в регионах страны, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Поручение дано комиссии Государственного совета РФ по направлению «Продолжительная и активная жизнь» совместно с Общероссийским общественным движением «Народный Фронт „За Россию“» и Союзом медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

В рамках мониторинга предусмотрены сбор и анализ замечаний и предложений молодых специалистов и их наставников. Результаты должны регулярно представляться в правительство РФ. Первый доклад — не позднее 1 ноября 2026 года, в дальнейшем — один раз в год.

Ранее Путин поручил до августа принять меры по сокращению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы. Соответствующее поручение было включено в перечень решений главы государства по итогам съезда РСПП и встречи с представителями деловых кругов, состоявшейся 26 марта.

Кроме того, президент России утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ. Часть поручений была адресована правительству РФ, которому предписано разработать и представить до 2036 года национальную стратегию развития автономных систем при участии ассоциации «Национальные автономные системы», а также национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в различные отрасли экономики.

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Владимир Путин
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