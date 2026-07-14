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14 июля 2026 в 11:42

Путин дал российским властям ряд поручений

Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшего ПМЭФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кирилл Казачков/Росконгресс
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам недавно прошедшего Петербургского международного экономического форума, говорится в документе на сайте Кремля. Часть из них адресованы правительству страны.

Президент утвердил перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума, который состоялся 3 – 6 июня 2026 года, — сказано в сообщении.

В частности, кабинету министров поручено разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем до 2036 года — при участии ассоциации «Национальные автономные системы», а также национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики до 2036 года. Помимо этого, Госдуме поручено внести изменения в налоговое законодательство, предусматривающие временное сохранение порога доходов в размере 20 млн рублей для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Срок выполнения последних двух поручений — 1 августа 2026 года.

Ранее президент России поручил проработать предложения бизнеса к следующему совещанию с правительством. Глава государства отметил, что многие инициативы заслуживают не только внимания, но и практического внедрения.

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