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04 августа 2026 в 06:00

Технолог объяснила, как не испортить обувь в дождливую погоду

Технолог Ершова: водоотталкивающее средство нужно наносить на обувь в три этапа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Водоотталкивающее средство нужно наносить на обувь в три этапа, заявила NEWS.ru доцент кафедры профессионального и технологического образования Государственного университета просвещения Елена Ершова. По ее словам, для надежной защиты от дождя лучше всего выбирать резиновые изделия, так как они точно не пропустят воду.

Если хотите надежно защититься от дождя, лучший вариант — резиновая обувь: она по-настоящему не пропускает воду. Любая другая пара в сильный ливень рано или поздно промокнет. Кожаную и замшевую обувь можно сделать более устойчивой к влаге с помощью специальной водоотталкивающей пропитки. Но тут есть нюанс: чтобы эффект был заметным, нужно нанести средство в три приема, делая паузу по 15 минут между слоями. Даже после такой обработки в настоящий ливень обувь все равно может промокнуть — пропитка не дает защиту на 100%, — сказала Ершова.

Она отметила, что стремление уберечь дорогие туфли от грязи и сырости возникло давно и еще столетие назад состоятельные люди активно пользовались галошами, надевая их поверх основной обуви. По ее словам, в наши дни эту практику возродили при помощи современных приспособлений, например специальных непромокаемых чехлов-бахил.

Интересно, что идея защищать хорошую обувь от сырости не новая. Еще в начале прошлого века обеспеченные люди надевали поверх туфель галоши — это был практичный и распространенный способ сберечь дорогую обувь. Сегодня эту традицию можно продолжить с помощью современных решений: например, многоразовых бесшовных бахил — своего рода чехлов-дождевиков. Они отлично выручают, если нужно пройти под дождем и сохранить в порядке кожаные туфли. Правда, у некоторых моделей есть особенности: если бахилы на молнии или рассчитаны на обувь с каблуком, в них часто делают специальные отверстия. Поэтому не стоит шагать в них по глубоким лужам, — заключила Ершова.

Ранее травматолог-ортопед Карина Семенова заявила, что ношение оверсайз-брюк, юбок длиной до пола и обуви на высокой платформе нередко приводит к серьезным травмам. Она добавила, что корсеты ограничивают дыхательные движения грудной клетки и повышают внутрибрюшное давление.

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