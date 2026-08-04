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04 августа 2026 в 06:48

Военнопленный рассказал, сколько стоит сбежать с Украины

Пленный ВСУ заявил, что побег с Украины через Молдавию стоит от $5 тыс.

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Нелегальный выезд с Украины через территорию Молдавии обходится минимум в $5 тыс. (200 тыс. руб.), однако успешное пересечение границы никто не гарантирует, рассказал ТАСС военнопленный Александр Борщук. Он отметил, что организаторы доводят людей только до украинской границы.

Бегут через Молдавию. Цены разные, от $5 тыс. и выше. Тебя доводят только до украинской границы, а дальше как повезет, — рассказал военнопленный

Ранее сообщалось, что в ходе боев за населенный пункт Белицкое в ДНР украинские военные притворились, что намерены сдаться в плен, чтобы неожиданно открыть огонь по российским бойцам. Противнику сначала предложили сложить оружие, на что тот после начального отказа ответил согласием.

До этого стало известно, что боец 1-й отдельной бригады территориальной обороны Украины застрелил двух своих сослуживцев при попытке устроить засаду для российских военных. Инцидент произошел в ходе стрелкового боя в районе населенного пункта Артельное.

Кроме того, российские военнослужащие взяли в плен шестерых бойцов ВСУ в Днепропетровской области. По словам стрелка с позывным Копченый, солдаты противника находились в состоянии алкогольного опьянения и спали в окопе, что позволило группе из трех российских бойцов незаметно приблизиться к их позициям.

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