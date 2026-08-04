Мирошник назвал число российских детей, погибших от атак ВСУ за неделю Мирошник: четверо детей и 45 взрослых погибли от атак ВСУ за неделю

За минувшую неделю от атак Вооруженных сил Украины погибли 49 граждан России, в том числе четверо детей, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его данным, в период с 27 июля по 2 августа пострадал 391 мирный житель.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадал 391 мирный житель: ранены 342 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, погибли 49 человек, в том числе четверо детей, — говорится в докладе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о пяти погибших и шести пострадавших при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, повреждены склад, электроподстанция и административное здание в промзоне Новоселок. На месте работают оперативные службы.

Утром 3 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 131 БПЛА над регионами России. ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря. Утром 2 августа перехватили 635 украинских беспилотников.