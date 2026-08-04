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04 августа 2026 в 08:00

Синоптик раскрыла сюрпризы погоды на 4 августа

Синоптик Позднякова: в Москве 4 августа ожидается до 27 градусов и без дождей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве во вторник, 4 августа, ожидается переменная облачность и без дождей, воздух прогреется до +27 градусов, сообщила главный синоптик столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, днем в городе ожидается от +25 до +27 градусов, в Подмосковье — от +23 до +28.

Переменная облачность, без осадков. Минимальная температура в Москве составит от +15 до +17 градусов, по области — от +13 — до +18 градусов. Дневная температура будет достигать от +25 — до +27 градусов, по региону от +23 — до +28 градусов, — отметила синоптик.

Она добавила, что ветер сменит направление, его скорость составит 2–7 метров в секунду. Московский регион останется под влиянием антициклона.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в Москву в субботу, 8 августа, придет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. По его словам, в столице ожидаются интенсивные ливни с количеством осадков до 15–20 литров на квадратный метр. В некоторых районах количество осадков может достичь 28–33 литров.

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