Telegram стал снова доступен в App Store

Приложение Telegram восстановили в App Store, передает агентство Reuters. По его информации, вскоре оно должно снова стать доступно для всех пользователей. В американской корпорации Apple временное исчезновение Telegram из своего магазина приложений объяснили обнаружением контента с сексуальной эксплуатацией детей.

Ранее сообщалось, что Telegram был недоступен для скачивания через App Store сразу в нескольких странах, в том числе в России, США и Турции. При попытке открыть страницу мессенджера в магазине приложений Apple появлялось всплывающее окно с надписью «Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе».

До этого председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко выразил мнение, что если основатель Telegram Павел Дуров будет оставаться у руля мессенджера, то платформа может повторить путь Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Однако в случае публичного отказа бизнесмена от Telegram претензий к ресурсу не будет, уточнил эксперт.