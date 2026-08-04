Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 08:54

Telegram стал снова доступен в App Store

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Приложение Telegram восстановили в App Store, передает агентство Reuters. По его информации, вскоре оно должно снова стать доступно для всех пользователей. В американской корпорации Apple временное исчезновение Telegram из своего магазина приложений объяснили обнаружением контента с сексуальной эксплуатацией детей.

Ранее сообщалось, что Telegram был недоступен для скачивания через App Store сразу в нескольких странах, в том числе в России, США и Турции. При попытке открыть страницу мессенджера в магазине приложений Apple появлялось всплывающее окно с надписью «Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе».

До этого председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко выразил мнение, что если основатель Telegram Павел Дуров будет оставаться у руля мессенджера, то платформа может повторить путь Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Однако в случае публичного отказа бизнесмена от Telegram претензий к ресурсу не будет, уточнил эксперт.

Общество
App Store
Telegram
Apple
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна задача, которую поставили агентам ГУР в Севастополе
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью 179 дронов
Победителей чемпионата «АртМастерс» наградили в Третьяковской галерее
Боец раскрыл, как российские «птички» охотятся на военных ВСУ в лесах
Раскрыта возможная причина смерти 19-летнего хоккеиста из России
В Братске возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и самосвалом
Аномальная жара в Корее «скашивает» людей
Психолог ответила, заставлять ли ребенка ходить в детсад ради социализации
Автоюрист предупредил о наказании за самостоятельный заезд на эвакуатор
Организаторов теракта против главы одного из новых регионов арестовали
Мирный житель умер при атаке украинского дрона-камикадзе на автомобиль
Российский регион отразил атаку 157 БПЛА за сутки
В Канске нашли сбежавшую из психдиспансера влюбленную пару
ФСБ сорвала теракт против руководителя одного из российских регионов
Атаки ВСУ привели к гибели мирного жителя и ранению трехлетнего ребенка
Преступник предстанет перед судом после 20 лет жизни в бегах
Стало известно о прорванной обороне ВСУ в 80 км от Запорожья
Пострадавшая при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом скончалась в больнице
ВС России уничтожили суда, перевозившие грузы ВСУ
Стало известно, сколько детей пострадали при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.