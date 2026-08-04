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04 августа 2026 в 08:36

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 320 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 320 украинских БПЛА

Фото: МО РФ
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Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 320 украинских беспилотников над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион и Крым.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 3 августа т. г. до 08:00 мск 4 августа т. г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 3 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 131 БПЛА над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря. Утром 2 августа перехватили 635 украинских беспилотников.

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