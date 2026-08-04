Горение на складе во Владимирской области полностью потушили Пожарные ликвидировали горение на складе Wildberries во Владимирской области

Пожарные ликвидировали открытое горение в складском комплексе Wildberries в Собинском округе Владимирской области, атакованном БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Авдеев. В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают контролировать обстановку на объекте.

К полуночи открытое горение в складском комплексе, атакованном БПЛА, полностью ликвидировано, — написал он.

К утру пожар на складе был локализован на площади в 100 тыс. квадратных метров. Авдеев отметил, что для тушения привлечены 203 пожарных, 67 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на логистический центр Wildberries. Дело завели по статье о террористическом акте.

До этого стало известно, что число пострадавших при атаке украинской армии на складской комплекс выросло до трех человек. Как уточнил Авдеев, молодой мужчина травмировал палец руки. Ему оказали помощь в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно.