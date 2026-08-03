Появилась новая информация об атаке ВСУ на склад Wildberries под Владимиром

Появилась новая информация об атаке ВСУ на склад Wildberries под Владимиром Дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на склад Wildberries под Владимиром

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на логистический центр Wildberries во Владимирской области, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Дело завели по статье о террористическом акте.

Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на логистический центр во Владимирской области, — говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 3 августа украинские БПЛА нанесли удары по складскому комплексу. В результате атаки вспыхнул пожар, пострадали несколько человек.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке ВСУ на складской комплекс Wildberries во Владимирской области выросло до трех человек. Как уточнил губернатор региона Александр Авдеев, молодой мужчина травмировал палец руки.

До этого в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщали, что на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области возникло возгорание в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Находившиеся внутри люди были эвакуированы.