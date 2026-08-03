Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 августа: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 августа: где сбои в России

Сегодня, 3 августа, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 3 августа

Россияне продолжают оставлять жалобы на перебои мобильного интернета на портале «Сбой.рф». Пользователи сообщают о проблемах с доступом к целому ряду онлайн-сервисов, сайтов, приложений и мессенджеров.

В понедельник, 3 августа, согласно статистике, мобильный интернет не работает в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет более 420 на момент публикации.

Жалобы поступают из следующих регионов: Москва, Московская, Ленинградская, Свердловская, Челябинская, Новосибирская, Нижегородская, Самарская, Ростовская, Воронежская, Ярославская, Липецкая, Пензенская, Саратовская, Белгородская, Иркутская, Смоленская, Магаданская, Кировская, Владимирская, Мурманская, Ивановская области, Санкт-Петербург, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Марий Эл, Ингушетия, Северная Осетия, Коми, Якутия, Краснодарский, Пермский, Хабаровский, Приморский, Забайкальский, Ставропольский края, Ханты-Мансийский АО, Сахалин.

Почему не работает мобильный интернет 3 августа

В целях безопасности на фоне угрозы атак беспилотников мобильный интернет может отключаться, так как дроны способны использовать базовые станции для связи с центрами управления, считают специалисты.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что перебои со связью в крупных городах являются мерой по предотвращению террористических угроз. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что такие ограничения вводятся в ответ на использование Украиной «все более изощренных методов для атак».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что доступ к Сети может ограничиваться не только из-за БПЛА, но и при поступлении спецслужбам сигналов о других угрозах безопасности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета в целях безопасности доступными остаются звонки и СМС, а также сервисы из белого списка. В перечень разрешенных ресурсов входят социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», крупные маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Мегамаркет», Avito), платформы «Дзен» и Rutube. Также продолжают работать приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС и системы мониторинга глюкозы. Кроме того, остается доступ к официальным сайтам государственных органов (администрации президента, правительства, Генпрокуратуры, МЧС, Центробанка), сайтам операторов связи и ряду других ресурсов.

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