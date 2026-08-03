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03 августа 2026 в 11:57

Гигантские медузы заполонили пляжи Приморья

Медузы ропилемы появились у берегов Владивостока в Амурском заливе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Гигантские медузы ропилемы были замечены у берегов Владивостока в Амурском заливе, сообщил РИА Новости президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин. По его словам, опасности для человека они не представляют, однако трогать их не стоит, поскольку их щупальца содержат слабый токсин.

Пока их мало, начало миграции. В этом году первая, которую я встретил, на видео — она в диаметре купола около 35 сантиметров. В прошлые годы я встречал более крупные экземпляры этой медузы, около 70 сантиметров в диаметре, — рассказал Анашкин.

Ранее сообщалось, что купание на пляже Большая Тавайза в Приморье, где произошло обрушение моста с детьми, было официально запрещено из-за опасных медуз. Сам аварийный мост также был закрыт для посещения.

До этого главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов заявил, что поврежденное от ожога медузы место важно незамедлительно промыть соленой водой и удалить остатки стрекательных клеток, в которых остался токсин. Также можно использовать банковскую карту, либо воспользоваться махровым полотенцем.

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