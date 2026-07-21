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21 июля 2026 в 20:28

Турист искупался в запрещенном месте и не выжил

The Sun: турист захлебнулся во время купания у отеля в Мексике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В мексиканском Канкуне турист попал в сильное течение и захлебнулся, сообщает газета The Sun. Трагический инцидент произошел 17 июля.

Отмечается, что путешественник и двое его детей вошли в воду на пляже у местного отеля, где был вывешен красный флаг, однако это не отпугнуло туристов. Во время купания сильное течение начало сносить их в открытое море. Спасателям удалось спасти детей, однако 60-летний отец семейства захлебнулся. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Ранее в реке Асса в Ингушетии обнаружено тело 68-летнего мужчины. Происшествие зафиксировано в селении Нестеровском Сунженского района. Поиски второго утонувшего, 1987 года рождения, продолжаются, обстоятельства происшествия уточняются.

До этого в Красноярском крае на озере Песчанка утонула 23-летняя девушка после того, как ее автомобиль самопроизвольно скатился в воду. Отмечалось, что машина упала в водоем с наклонной поверхности, а пассажирка не смогла выбраться из заблокированного салона.

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