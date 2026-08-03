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03 августа 2026 в 12:31

Неизвестные обстреляли подростков из ракетницы в российском регионе

В Петербурге подростков обстреляли из сигнальной ракетницы и опрыскали перцовкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает группу молодых людей, подозреваемых в стрельбе из предмета, похожего на сигнальную ракетницу, и применении перцового газа в отношении двух подростков, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Конфликт произошел в воскресенье около 18:00 на улице Вавиловых между 15-летним и 16-летним подростками и группой неизвестных.

По предварительной информации, один из нападавших выстрелил несколько раз в сторону несовершеннолетних и распылил перцовый баллончик, а затем убежал. На место прибыли полицейские. Одного из подростков увезли в больницу, где ему оказали помощь и отпустили лечиться дома. Сейчас устанавливаются личности нападавших, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге двое 11-летних подростков стали жертвами стрельбы из пневматического пистолета у заброшенной гостиницы «Мадрид». Инцидент произошел, когда дети катались на велосипедах по улице Машиностроителей. По предварительным данным, стрелявший производил выстрелы с балкона одного из домов. У одного из школьников повреждено ухо и есть раны на спине.

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