«Совесть есть?»: глава Башкирии потребовал изъять у мэрии Уфы машины

Глава Башкирии Радий Хабиров резко раскритиковал администрацию Уфы за то, что муниципальные автомобили использовались для перевозки судей Верховного суда республики из Татарстана. Он поручил изъять машины у городской администрации и передать их региональному отделению фонда «Защитники Отечества». Также Хабиров сообщил, что по факту подано заявление о возбуждении уголовного дела. Видеозапись совещания опубликована в соцсетях правительства региона.

Совесть есть, нет, хоть немножко? Вы что там, охренели совсем? Мы еле-еле на автобусах «Башавтотранса» ребят вывозим, а вы тут на автомобилях судей катаете. С какой стати это делается? Кто дал это право? — сказал глава республики.

Ранее суд взыскал свыше 100 млн рублей с бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Республики Башкирия Алана Марзаева и его родных. Госорган принял такое решение по требованию Генпрокуратуры РФ. Бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в размере 37 млн рублей. Его осудили на 13 лет в колонии строгого режима.