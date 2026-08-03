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03 августа 2026 в 13:28

«Совесть есть?»: глава Башкирии потребовал изъять у мэрии Уфы машины

Хабиров поручил изъять автомобили у мэрии Уфы после скандала с судьями

Радий Хабиров Радий Хабиров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Башкирии Радий Хабиров резко раскритиковал администрацию Уфы за то, что муниципальные автомобили использовались для перевозки судей Верховного суда республики из Татарстана. Он поручил изъять машины у городской администрации и передать их региональному отделению фонда «Защитники Отечества». Также Хабиров сообщил, что по факту подано заявление о возбуждении уголовного дела. Видеозапись совещания опубликована в соцсетях правительства региона.

Совесть есть, нет, хоть немножко? Вы что там, охренели совсем? Мы еле-еле на автобусах «Башавтотранса» ребят вывозим, а вы тут на автомобилях судей катаете. С какой стати это делается? Кто дал это право? — сказал глава республики.

Ранее суд взыскал свыше 100 млн рублей с бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Республики Башкирия Алана Марзаева и его родных. Госорган принял такое решение по требованию Генпрокуратуры РФ. Бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в размере 37 млн рублей. Его осудили на 13 лет в колонии строгого режима.

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