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06 июля 2026 в 12:19

Экс-вице-премьер Башкирии лишился свыше 100 млн рублей

ТАСС: с бывшего вице-премьера Башкирии Марзаева взыскали больше 100 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Суд взыскал свыше 100 млн рублей с бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Республики Башкирия Алана Марзаева и его родных, передает ТАСС со ссылкой на инстанцию. Госорган принял такое решение по требованию Генпрокуратуры РФ.

По данным агентства, решение может быть обжаловано кем-либо из сторон процесса. Решение вступит в силу с 4 августа.

Ранее бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в размере 37 млн рублей. Его осудили на 13 лет в колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить штраф в размере 560 млн рублей. Марзаев в течение 12 лет не сможет занимать определенные должности. Ленинский районный суд Уфы вынес решение с учетом позиции гособвинителя.

Также Генпрокуратура запросила изъять коррупционное имущество Марзаева и еще шести человек. Силовики планируют конфисковать 13 зданий в Северной Осетии, квартиру в Москве и автопарк премиум-класса. Следователи также хотят изъять квартиру во Владикавказе, дом в Кисловодске площадью около 900 квадратных метров и дачу в Кармаскалинском районе Башкирии.

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