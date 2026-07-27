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27 июля 2026 в 20:30

Турэксперт объяснил, почему в Таиланде грабят россиян-нелегалов

Турэксперт Мкртчян: преступники грабят и убивают россиян-нелегалов в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россияне-нелегалы часто попадают в сферу интересов преступных группировок в Таиланде, заметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, в их домах регулярно происходят грабежи и даже убийства.

В домах нелегалов из России регулярно происходят грабежи и убийства. Могу предположить, что эти люди не платят налоги, их ловят и выселяют. В Таиланде находиться опасно. Известны случаи, когда приезжие дают взятки полиции, так как получить рабочую визу сложно. Обычных туристов — тех, кто приезжает на срок до тридцати дней, — это не касается, — подчеркнул эксперт.

По словам Мкртчяна, у многих россиян, находящихся на нелегальном положении в королевстве, нет медицинской страховки, а лечение стоит дорого.

Некоторые люди приезжают в Таиланд, а потом прячутся. Полиция не ходит по квартирам и не проверяет документы, — сказал он.

Ранее стало известно, что россиянин Алексей Коротеев, искавший работу в Азии, попал в скам‑центр в Камбодже. Там его заставляли заниматься мошенничеством. Мужчина работал по 18 часов, спал на голом полу и голодал. Коротеев сбежал от «рабовладельцев», пробираясь через джунгли.

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