Россиян попал в рабство к мошенникам KP.RU: россиянин вместо работы оказался в рабстве в Камбодже.

Россиянин Алексей Коротеев искал работу в Азии и попал в скам‑центре в Камбодже, сообщает KP.RU. Его заставляли заниматься мошенничеством, пока он не сбежал

Коротеев – по специальности шеф-повар. Во время поиска работы он получил предложение от китайской компании с зарплатой $5 тыс. и обещанием нормальных условий труда. Однако реальность оказалась совершенно иной: по словам Коротеева, после того как он выпил воду в машине представителя компании, он потерял сознание и очнулся в так называемом скам‑центре в Камбодже.

Работали по 18 часов, если не больше. Практически не кормили, воду давали, если только заскамил кого-то и тому подобное, — заявил он.

Коротеев рассказал, что ему приходилось спать на голом полу и терпеть применение электрошокера. В итоге он сумел сбежать, пробираясь через джунгли.

До этого заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин заявил, что мошенники из Мьянмы начали вербовать россиян, находящихся за границей. По его словам, раньше аферисты обманывали только тех иностранцев, которые уже находились в королевстве.