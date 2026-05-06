Российские послы в Таиланде рассказали о новой мошеннической схеме вербовки Посол Ильин: мошенники из Мьянмы начали вербовать россиян за границей

Мошенники из Мьянмы начали вербовать россиян, находящихся за границей, заявил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин. По его словам, которые приводит ТАСС, раньше аферисты обманывали только тех иностранцев, которые уже находились в королевстве.

Мы фиксируем смену подхода мошенников в Мьянме по вербовке и вовлечению российских граждан в преступную деятельность. Раньше криминальные элементы находили своих жертв на территории Таиланда, встречали их и сопровождали до границы с Мьянмой, где они незаконно пересекали границу. Сейчас же жертвы сами прилетают в Янгон, откуда их отвозят в центры онлайн-мошенничества, которые контролируют местные вооруженные этнические группировки, — рассказал Ильин.

Дипломат призвал россиян с осторожностью относиться к предложениям о работе в странах Юго-Восточной Азии. Он отметил, что злоумышленники активно используют Telegram-каналы, заманивая людей обещаниями высоких зарплат. Любые попытки рекрутера завоевать доверие и создать иллюзию благополучия, включая оплату комфортного трансфера, должны стать поводом для беспокойства, отметил он.

Ранее сообщалось, что две гражданки России, освобожденные из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы, переданы сотрудникам посольства РФ в Таиланде для дальнейшей репатриации. Операция была проведена при содействии дипломатов в Мьянме и МВД России.