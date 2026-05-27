Житель Чехии стал миллионером за один день

Житель Чехии стал миллионером за один день Idnes: житель Чехии выиграл в лотерею €120 млн и поставил рекорд

Житель Чехии выиграл в лотерею €120 млн (10 трлн рублей), сообщил новостной портал Idnes. Это крупнейшая в истории республики сумма выигрыша.

По закону организатор лотереи Eurojackpot обязан перевести полный выигрыш на банковский счет победителя в течение 60 дней после розыгрыша, который прошел во вторник, 26 мая. При этом 15 % от суммы выигрыша удерживается в качестве налога и перечисляется в государственный бюджет.

Ранее житель Владимирской области, работающий слесарем, купил лотерейный билет после встречи с крупным пауком в ванной и выиграл 56 млн рублей. Согласно приметам, тот, кто увидит насекомое, получит крупную сумму денег.

До этого житель Великобритании Шон Хейс выиграл в лотерею 1 млн фунтов стерлингов (около 108 млн рублей) благодаря блокноту, оставленному ему в наследство покойным отцом. Его не стало в 2010 году, и с тех пор в память о нем мужчина участвовал в лотереях с теми числами, которые тот когда-то выбрал. Долгое время ему не везло, а затем мужчина и вовсе потерял записи.