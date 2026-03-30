Мужчина выиграл в лотерею 108 млн рублей благодаря блокноту покойного отца

Житель Великобритании Шон Хейс выиграл в лотерею 1 млн фунтов стерлингов (около 108 млн рублей) благодаря блокноту, оставленному ему в наследство покойным отцом, пишет People. Отца мужчины не стало в 2010 году, и с тех пор в память о нем мужчина участвовал в лотереях с теми числами, которые тот когда-то выбрал.

Долгое время ему не везло, а затем он и вовсе потерял ценный блокнот. Шон решил снова испытать удачу после того, как случайно наткнулся на записную книжку отца. По его словам, сначала он долго не мог подтвердить информацию о призе из-за плохой связи, но в конце концов дозвонился до организаторов.

Мужчина планирует потратить выигрыш на покупку дома и обустройство сада. Помимо этого, он планирует приобрести новую машину и свозить жену в путешествие.

Ранее американка выиграла в лотерею $1,2 млн (примерно 97 млн рублей) благодаря многолетней семейной традиции. Кэти Лопес из города Ньюпорт рассказала, что каждым вечером они с матерью смотрят телеигру. Именно эта привычка подтолкнула ее к участию в онлайн-лотерее, где она сделала ставку в размере 50 центов (около 41 рубля).