30 марта 2026 в 16:52

Мужчина выиграл в лотерею 108 млн рублей благодаря блокноту покойного отца

В Британии мужчина выиграл в лотерею благодаря числам из блокнота покойного отца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Великобритании Шон Хейс выиграл в лотерею 1 млн фунтов стерлингов (около 108 млн рублей) благодаря блокноту, оставленному ему в наследство покойным отцом, пишет People. Отца мужчины не стало в 2010 году, и с тех пор в память о нем мужчина участвовал в лотереях с теми числами, которые тот когда-то выбрал.

Долгое время ему не везло, а затем он и вовсе потерял ценный блокнот. Шон решил снова испытать удачу после того, как случайно наткнулся на записную книжку отца. По его словам, сначала он долго не мог подтвердить информацию о призе из-за плохой связи, но в конце концов дозвонился до организаторов.

Мужчина планирует потратить выигрыш на покупку дома и обустройство сада. Помимо этого, он планирует приобрести новую машину и свозить жену в путешествие.

Ранее американка выиграла в лотерею $1,2 млн (примерно 97 млн рублей) благодаря многолетней семейной традиции. Кэти Лопес из города Ньюпорт рассказала, что каждым вечером они с матерью смотрят телеигру. Именно эта привычка подтолкнула ее к участию в онлайн-лотерее, где она сделала ставку в размере 50 центов (около 41 рубля).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд РФ разъяснил порядок получения отсрочки от военной службы
Мерц анонсировал депортацию сирийских беженцев
В США освободят находившуюся больше двух месяцев под стражей ICE россиянку
Россиянам объяснили, почему некоторые гости вызывают агрессию у питомцев
В Госдуме рассказали, как Ефремов пытался бороться с зависимостью
Путин утвердил создание Российской биологической промышленной компании
Страшный ответ за Таганрог: как ВС РФ разворотят все бункеры НАТО
Стало известно состояние экс-тренера «Зенита» после госпитализации
Москвичам рассказали, какую погоду ожидать на Пасху
Россиян могут начать наказывать за использование VPN
«Хватит на три недели»: военэксперт ответил, продолжит ли РФ помогать Кубе
ВСУ ударили FPV-дронами по российскому городу и ранили двух человек
В России могут ввести плату за использование VPN-сервисов
Политолог ответил, зачем Зеленский полетел на Ближний Восток
Ощущение тепла: почему важен не только душ, но и ткань после него
Депутат ГД Драпеко объяснила свои чувства к Михаилу Ефремову
ЕС «скидывается» на ВСУ, Зеленский истерит: новости СВО к вечеру 30 марта
В ГД отреагировали на предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе
Военэксперт ответил, что стоит за планами Ирана выйти из ДНЯО
Младенца обнаружили в кузове эвакуатора в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

