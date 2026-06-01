Пашинян раскрыл, сколько еще Армения будет в составе ЕАЭС

Пашинян: Армения будет в составе ЕАЭС до тех пор, пока это возможно

Глава армянского правительства Никол Пашинян в соцсетях заявил, что республика останется в ЕАЭС до того момента, когда придется делать окончательный выбор между этим союзом и Евросоюзом. Этот вопрос вынесут на общий референдум, подчеркнул он.

Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС будет неизбежным. Решение, естественно, должен принять народ Армении путем референдума, — написал он.

По словам Пашиняна, пока Ереван не направит Брюсселю официальную заявку на вступление или пока республика не приблизится к статусу кандидата, проводить плебисцит бессмысленно. У властей нет четких аргументов и просчитанных вариантов, чтобы предложить гражданам осознанный выбор пути, отметил он. Выносить на голосование гипотетическую альтернативу было бы неверно и неоправданно, резюмировал премьер.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян также заявил, что страна задумается о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом только тогда, когда этот вопрос станет неизбежным. Пока же, по его словам, Ереван не обсуждает возможность выхода из Евразийского союза.