«Вопрос ребром»: в Армении ответили, когда сделают выбор между ЕАЭС и ЕС Вице-премьер Григорян: Армения пока не рассматривает вопрос о выходе из ЕАЭС

Армения будет думать о выборе между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом, когда вопрос встанет ребром, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян. В интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» он отметил, что сейчас Ереван не рассматривает вопрос выхода из ЕАЭС.

Когда дело дойдет до того, что этот вопрос встанет ребром, тогда будет конкретика с этим вопросом, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такого сценария, — сказал армянский вице-премьер.

До этого генсек СНГ Сергей Лебедев пояснил, что вопрос о том, с какой интеграцией — ЕС или ЕАЭС — в итоге свяжет себя Армения, является принципиальным. По его словам, обсуждение будет доброжелательным, но Еревану придется сделать выбор.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что армянские коллеги «очень близко подошли к точке, после которой России придется по-другому выстраивать свои экономические отношения с этой страной». По его словам, анализ реальных шагов Еревана заставляет усомниться в искренности заверений о дружбе и верности ЕАЭС.