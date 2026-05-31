Удары по ЗАЭС, ЧС в Ростовской области: как ВСУ атакуют Россию 31 мая

31 мая Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности были уничтожены 216 украинских беспилотников. В Ростовской области введен режим ЧС после атаки ВСУ. В результате атаки украинских дронов по автобусу пострадала женщина. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

216 украинских дронов пытались атаковать Россию этой ночью

216 дронов Вооруженных сил Украины пытались атаковать регионы России в ночь на 31 мая, сообщают в Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотники были перехвачены над приграничными регионами и акваторией Черного моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — сообщили в ведомстве.

Частный дом получил повреждения при атаке ВСУ на Воронежскую область

ПВО сбила 21 украинский БПЛА в Воронежской области в ночь на 31 мая, сообщил губернатор региона Александр Гусев. При падении обломков беспилотников повреждения получил частный дом. Пострадавших при атаке нет.

«Был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов поврежден частный дом», — написал Гусев.

Украинские военные ударили по школе в Запорожской области

ВСУ ударили по школе в Васильевке, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, повреждены здание учреждения и школьный автобус. Пострадавших при атаке нет.

«Зафиксирована атака на территорию общеобразовательной школы в городе Васильевке. Поврежден школьный автобус и оконное остекление школы», — написал Балицкий.

Женщина пострадала при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Херсонской области

Женщина пострадала при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Транспорт следовал по маршруту между Скадовском и Лазурным.

«ВСУ атаковали рейсовый автобус между Скадовском и Лазурным, пострадала одна женщина», — сказал Василенко.

Дрон ВСУ повредил машинный фасад энергоблока ЗАЭС

В результате удара украинского дрона по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции был поврежден фасад машинного зала, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Речь идет об атаке, случившейся 30 мая, в результате никто не пострадал.

«30 мая в 14:08 мск ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, поврежденный фасад находится на расстоянии 10 метров от реакторного отсека. Сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме.

Беспилотники ВСУ повредили ЛЭП и жилые дома под Херсоном

Вооруженные силы Украины атаковали дронами жилые дома и подстанцию в регионе, в результате чего была повреждена линия электропередачи, сообщил глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук. По предварительным данным, пострадавших в результате ударов нет.

«Сегодня утром, в светлый праздник Троицы, дроны ВСУ атаковали частный дом в селе Архангельская Слобода. В доме обрушилась крыша, поврежден фасад, выбиты окна, пострадали хозяйственные постройки и забор, выбиты стекла. <...> Кроме того, украинские боевики атаковали подстанцию в Чернянке», — сказал он.

Также беспилотник атаковал жилой дом в поселке городского типа Любимовка, в результате чего была повреждена линия электропередачи. Жители одной из улиц временно остались без электроснабжения.

В Ростовской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Режим ЧС ввели в поселке Матвеев Курган Ростовской области, где после атаки ВСУ в ночь на 31 мая загорелась нефтебаза, сообщила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова. По ее словам, район подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Пострадавших нет.

«В результате нападения произошло возгорание нефтебазы в райцентре. По состоянию на 31 мая 2026 года с 02:20 мск в поселке Матвеев Курган введен режим чрезвычайной ситуации», — отметила Алборова.

Пожар тушат больше 100 специалистов. Полностью остановить огонь пока не удалось. Алборова добавила, что спасатели делают все, чтобы последствий было как можно меньше. Ситуация находится под контролем, подчеркнула она.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 3600 квадратных метров. Повреждены 17 домовладений, один автомобиль, три магазина и одна аптека. По словам Алборовой, энергоснабжение планируют восстановить в ближайшее время.

