На Украине раскрыли, к чему необходимо подготовить солдат ВСУ Военный омбудсмен Украины Решетилова призвала готовить бойцов к жизни в бункерах

Украинских солдат нужно готовить к длительному выживанию в замкнутых пространствах из-за активного применения дронов на фронте, заявила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в беседе с The New York Times. По ее словам, беспилотники создают проблемы, связанные с продолжительным нахождением в бункерах, где отсутствует возможность выйти для санитарных нужд или эвакуации раненых.

Это требует изменений в доктрине подготовки. Теперь нам нужно подготовить солдат к длительному выживанию в замкнутых пространствах. <…> Нужно знать, как выживать при температуре −20 градусов, не имея возможности развести огонь, — отметила Решетилова.

Ранее Решетилова сообщила, что украинские власти изучают возможность усиления мобилизации с введением фиксированных сроков службы. По оценке омбудсмена, реализовать подобные изменения без расширения мобилизационных мероприятий не представляется возможным.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приказал мобилизовать до миллиона человек в 2026 году. По информации источника, усилить призывные меры собираются в крупных городах, включая Киев.