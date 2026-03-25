Что известно о приказе Зеленского насчет мобилизации на Украине Зеленский мог отдать приказ о мобилизации до миллиона человек в 2026 году

Президент Украины Владимир Зеленский приказал мобилизовать до миллиона человек в 2026 году, сообщает RT. По информации источника, усилить призывные меры собираются в крупных городах, включая Киев.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военкомы начали привлекать женщин, представляющихся волонтерами, для принудительной мобилизации мужчин в Херсоне. По словам главы региона, они обходят жилые дома под предлогом раздачи гуманитарной помощи.

До этого Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт. Он предупредил, что готов внести изменения в закон о мобилизации, если народные избранники не будут выполнять свои обязанности в парламенте. О каких именно повинностях идет речь, политик не уточнил.

Как отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, на Украине наступил коллапс государственного управления, а не просто парламентский кризис. По его словам, парламент стал лишь публичным отражением процесса, который назревал давно.