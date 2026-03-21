«Хватают прямо дома»: ТЦК изобрели новый способ поимки мужчин в Херсоне Сальдо: в Херсоне начали использовать женщин-волонтеров для мобилизации мужчин

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) начали использовать для мобилизации мужчин в Херсоне женщин-«волонтеров», заявил в беседе с ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, они ходят по домам, предлагая якобы гуманитарную помощь.

В городе используются разные способы выявления мужчин — вплоть до обхода квартир приезжими женщинами-«волонтерами». <...> После таких проверок мужчин нередко хватают прямо дома и отправляют в мобилизационные пункты, — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что украинские дезертиры дают взятки в медицинских учреждениях Сумской области, чтобы скрыться там от службы. Как уточнил источник в российских силовых структурах, украинцы подкупают врачей, чтобы те оформляли им фиктивное лечение в военных госпиталях.

До этого стало известно, что житель Александрии в Кировоградской области Украины просидел, закрывшись в автомобиле, больше суток. Мужчина не хотел общаться с сотрудниками ТЦК. Вскоре к нему на помощь подоспели местные жители, «отбив» мужчину у военкомов.