Житель Александрии в Кировоградской области Украины просидел больше суток, закрывшись в автомобиле, сообщает издание «Страна.ua». По его информации, мужчина не желал общаться с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Вскоре на помощь к украинцу подоспели местные жители.

Чтобы спасти мужчину, пришла целая толпа. В конечном итоге полиция и сотрудники ТЦК отпустили украинца.

Ранее сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места. Попытка молодого человека сбежать из заведения не увенчалась успехом. Инцидент произошел в городе Луцке на Западной Украине.

В Харькове до этого сотрудники территориального центра комплектования избили 55-летнего демобилизованного ветерана с инвалидностью, давно снятого с воинского учета по состоянию здоровья. Утром мужчина вышел во двор без телефона и документов, после чего, по словам его супруги, был насильно посажен в автобус работниками ТЦК.