Еще один ребенок Брэда Питта отказался иметь с отцом общую фамилию Page Six: сын Брэда Питта Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца

Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, Нокс Джоли-Питт, отказался от фамилии отца. Она отсутствует в его аттестате об окончании школы, сообщает Page Six со ссылкой на источник.

Таким образом, Нокс стал четвертым ребенком пары, сделавшим подобный шаг. Дети Питта дистанцируются от него после его бракоразводного процесса с Джоли, который продлился восемь лет.

Всего у бывших супругов, расставшихся в 2016 году и оформивших развод в 2024 году после долгих тяжб, шестеро детей. Фамилию сменили дочери Шайло и Захара Марли, а также сын Мэддокс.

Ранее сообщалось, что Питт, несмотря на роман с 33-летней Инес де Рамон, с которой он живет уже больше года, не собирается брать ее в жены. Издание Daily Mail со ссылкой на инсайдеров проинформировало, что знаменитость опасается повторения многолетнего скандального развода, который произошел у него с экс-супругой, и разрыва с детьми. При этом отношения в паре царят любящие и теплые. Питт ценит поддержку и покой, который дарит ему возлюбленная.

До этого в Сети в шутку предположили, что Питт должен попасть в базу данных украинского сайта «Миротворец» и столкнуться с бойкотом со стороны украинских зрителей. Поводом для возможных санкций может стать поддержка актером победы российской теннисистки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос».