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25 июля 2026 в 02:26

В РФ рассекретили тактику ударов ВСУ по Старобельску

Лантратова: ВСУ били по Старобельску так, чтобы никто не мог спастись

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Удар беспилотников по колледжу в Старобельске был нанесен так, чтобы исключить спасение студентов, заявила в беседе с ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она подчеркнула, что атака велась тремя последовательными волнами с короткими интервалами.

По словам омбудсмена, в здании находились 86 человек в возрасте от 14 до 20 лет. Первый удар застал их спящими, а затем дроны повторно атаковали через 10–15 минут, когда дети пытались выбраться.

То есть, пока дети выбегали, они били, они били, они били, чтобы невозможно было спастись, — отметила Лантратова.

Спасательная операция длилась 45 часов и 18 раз прерывалась из-за новых обстрелов. Власти ЛНР уже заявили о намерении документально зафиксировать все факты для передачи в международные инстанции.

Ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что украинские националисты намеренно применяют беспилотные аппараты для ударов по детям при полном отсутствии военных объектов поблизости. Глава ведомства подчеркнул, что это подтверждается материалами расследования атак на Старобельский колледж и автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

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