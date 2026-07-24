«Цинично»: Бастрыкин жестко высказался о ВСУ из-за ударов по детям Бастрыкин назвал удары ВСУ по детям циничными и целенаправленными

Украинские националисты намеренно применяют беспилотные аппараты для ударов по детям при полном отсутствии поблизости военных объектов, заявил руководитель СК России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС накануне Дня сотрудника органов следствия. Глава ведомства подчеркнул, что это подтверждается материалами расследования атак на Старобельский колледж и автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Мы отчетливо понимаем, что националисты цинично использовали боевые БПЛА для атак на детей. Никаких военных целей вблизи пострадавших не было, — сказал он.

Ранее Бастрыкин сообщил, что ведомство продолжает расследование масштабного дела, касающегося использования Киевом запрещенных приемов и орудий в ходе боевых действий. Глава СК уточнил, что в рамках этого производства следственные мероприятия все еще ведутся.

Также он заявил, что ведомству известны факты проявления исключительной жестокости наемниками ВСУ в Курской области, где они кидали гранаты в гражданских лиц. Как отметил руководитель СК, для «солдат удачи» не существует никаких правил ведения боев.