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24 июля 2026 в 09:09

«Цинично»: Бастрыкин жестко высказался о ВСУ из-за ударов по детям

Бастрыкин назвал удары ВСУ по детям циничными и целенаправленными

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Украинские националисты намеренно применяют беспилотные аппараты для ударов по детям при полном отсутствии поблизости военных объектов, заявил руководитель СК России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС накануне Дня сотрудника органов следствия. Глава ведомства подчеркнул, что это подтверждается материалами расследования атак на Старобельский колледж и автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Мы отчетливо понимаем, что националисты цинично использовали боевые БПЛА для атак на детей. Никаких военных целей вблизи пострадавших не было, — сказал он.

Ранее Бастрыкин сообщил, что ведомство продолжает расследование масштабного дела, касающегося использования Киевом запрещенных приемов и орудий в ходе боевых действий. Глава СК уточнил, что в рамках этого производства следственные мероприятия все еще ведутся.

Также он заявил, что ведомству известны факты проявления исключительной жестокости наемниками ВСУ в Курской области, где они кидали гранаты в гражданских лиц. Как отметил руководитель СК, для «солдат удачи» не существует никаких правил ведения боев.

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