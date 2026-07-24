Бастрыкин уличил Киев в применении запрещенных методов ведения войны

Следственный комитет России продолжает расследование масштабного уголовного дела о применении Украиной запрещенных средств и методов ведения войны, сообщил в интервью ТАСС председатель ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, следственные действия по делу продолжаются.

Продолжается расследование масштабного уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, — сказал Бастрыкин.

Глава СК РФ также напомнил о завершении расследования дела в отношении политического и военного руководства Украины по обвинению в геноциде. Сейчас материалы рассматриваются в Верховном суде ДНР. Фигурантами дела является 41 человек, обвинения всем предъявлены заочно.

По данным Бастрыкина, в результате этих действий погибли и пострадали несколько тысяч мирных жителей, многие были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, разрушено более 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры и нанесен значительный ущерб экономике Донбасса.

Ранее Бастрыкин заявил, что СК РФ стало известно о случаях особой жестокости со стороны наемников в Курской области, которые бросали гранаты в мирных людей. По его словам, нормы международного права для таких бойцов ничего не значат.