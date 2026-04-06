«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина

6 апреля отмечается День работника следственных органов. Бессменный председатель СК РФ Александр Бастрыкин — без преувеличения один из наиболее публичных глав силовых ведомств. Самые яркие высказывания генерала юстиции — в материале NEWS.ru.

Что говорил Бастрыкин о смертной казни

На памятном мероприятии в честь 13-летнего жителя Удмуртии Андрея Касимова, пытавшегося защитить свою сестру от педофила и погибшего от его рук, Александр Бастрыкин заявил следующее:

«Либералы начинают рассуждать: нужна смертная казнь — не нужна, что выше, что лучше, что по-христиански, что не по-христиански. Я лично выступаю за смертную казнь, прежде всего как человек. Я полагаю, что людям, которые совершают такие тяжкие преступления, не место на земле».

После теракта в «Крокус Сити Холле» Бастрыкин вновь заявил, что поддерживает возвращение смертной казни.

«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Я сторонник смертной казни, будет очень гуманно, когда маньяк убил 70–100 человек, и он приговорен к высшей мере наказания», — заявил Бастрыкин, намекая на фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

Высокопоставленный силовик возмутился тем, что террористы получат пожизненные сроки и их будет содержать государство. «Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я не могу себе позволить погулять, пообедать не успеваю. А вы знаете, во сколько обходится содержание одного заключенного?» — спросил он.

Что говорил Бастрыкин о приезжающих в Россию мигрантах

После теракта в «Крокус Сити Холле» в России усилилось недовольство массовым притоком иностранцев. Госдума приняла пакет законопроектов, направленных на повышение государственного контроля в сфере миграции.

Тогда Бастрыкин требовал еще больше ужесточить законодательство.

«Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы [миграционного кризиса] путем принятия новых законов, которые соответствовали бы напряженности ситуации?» — задался вопросом глава СК.

Что говорил Бастрыкин о подростковом насилии

По словам Бастрыкина, «образовательные организации нередко, что называется, „замалчивают“ агрессивное поведение подростков, не информируют об этом правоохранительные органы».

«Одна из причин такого явления — боязнь потери своих позиций в рейтинге. Видя это, подросток считает себя безнаказанным и продолжает „терроризировать“ учащихся, а нередко и педагогов», — указывал глава СКР.

Что говорил о Бастрыкин о мафии и коррупции

Бастрыкин неоднократно выступал против мафии и коррупционеров. Для борьбы с первой глава СК предложил создавать свою «правовую мафию», для борьбы со вторыми — ужесточать законы и не закрывать глаза на экономические преступления. Непримиримая борьба со взятками и хищениями, по словам Бастрыкина, призвана вернуть все недостающие деньги в федеральный бюджет, который затем может быть использован для поддержки пенсионеров и других нуждающихся слоев общества.

«Я даже слышал, что наш комитет называют КГБ — контора господина Бастрыкина. Пытаются нас представить некими кровопийцами, которые выкручивают руки наивным чиновникам и простодушным бизнесменам. Но если сложить все взятки, хищения и так далее: здесь на 100 миллионов, там — еще больше, то получается, что эти миллионы уходят из бюджета или туда не попадают. А потом вспомните, что пенсионерка у нас получает 6000 рублей. Почему так? Денег нет? А вот они, деньги…»

Глава СКР также указывал: «Пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну».

Что говорил Бастрыкин об экстремизме

Александр Бастрыкин не раз заявлял, что необходимо блокировать сайты, которые побуждают к экстремизму и радикальному поведению, по его словам, нужна воспитательная работа в школах.

«Мы должны очень оперативно реагировать на вызовы времени… Задача Следственного комитета — идти на опережение, желательно, или, по крайней мере, не отставать», — отмечал глава ведомства.

Что говорил Бастрыкин о предателях

Глава Следственного комитета России называл предателями знаменитостей, которые покинули страну и за границей критикуют российские Вооруженные силы.

По его словам, другое определение личностям, которые, заработав состояние в России, уехали из страны и за рубежом стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, дать нельзя.

«Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия Вооруженных сил России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. Там они хотят продолжать свою деятельность, получать прибыль, надеясь, что избегут наказания. Но, как известно, предателям нигде не рады», — указывал Бастрыкин.

О ЕГЭ и высшем образовании

Очевидно, председателю СКР крайне близка тема образования. По его мнению, Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является пыткой для учащихся, поэтому его необходимо отменить и вернуть советскую систему образования. Также Бастрыкин предложил отказаться от степеней высшего образования.

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда. И на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ — это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты», — сказал Бастрыкин, выступая на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

