Вулкан в российском регионе выбросил пепел на высоту до 12 км Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 12 км

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 12 километров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. После этого ему был присвоен «красный» код авиационной опасности.

Вечером 6 июня из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 12 000 метров, при высоте самого исполина — 3283 метра. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют, — сказано в сообщении.

Согласно данным оперативных дежурных ЕДДС муниципальных округов и диспетчеров пожарных подразделений, выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано. Тем не менее в МЧС напомнили жителям и гостям края о правилах поведения при пеплопаде: нужно закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу, не заносить в дом одежду с частицами пепла, а уборку проводить в респираторе и защитных очках.

Шивелуч — это действующий вулкан на Камчатке, возраст которого составляет 60–70 тыс. лет. Он включает в себя Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Исполин расположен примерно в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее в Петропавловске-Камчатском нашли человеческие останки, пролежавшие на побережье Тихого океана от пяти до 10 лет. По данным ведомства, скелет обнаружили в 460 метрах от пристани в микрорайоне Сероглазка.