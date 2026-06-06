Вулкан в российском регионе выбросил пепел на высоту до 12 км

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 12 километров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. После этого ему был присвоен «красный» код авиационной опасности.
Вечером 6 июня из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 12 000 метров, при высоте самого исполина — 3283 метра. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют, — сказано в сообщении.
Согласно данным оперативных дежурных ЕДДС муниципальных округов и диспетчеров пожарных подразделений, выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано. Тем не менее в МЧС напомнили жителям и гостям края о правилах поведения при пеплопаде: нужно закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу, не заносить в дом одежду с частицами пепла, а уборку проводить в респираторе и защитных очках.
Шивелуч — это действующий вулкан на Камчатке, возраст которого составляет 60–70 тыс. лет. Он включает в себя Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Исполин расположен примерно в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Ранее в Петропавловске-Камчатском нашли человеческие останки, пролежавшие на побережье Тихого океана от пяти до 10 лет. По данным ведомства, скелет обнаружили в 460 метрах от пристани в микрорайоне Сероглазка.