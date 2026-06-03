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03 июня 2026 в 07:25

На Камчатке нашли труп, пролежавший на берегу Тихого океана до 10 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Петропавловске-Камчатском нашли человеческие останки, пролежавшие на побережье Тихого океана от 5 до 10 лет, сообщила пресс-служба краевого СУ СК России. По данным ведомства, скелет обнаружили в 460 метрах от пристани в микрорайоне Сероглазка.

Следствием установлено, что останки принадлежат лицу мужского пола европеоидной расы в возрасте 30–39 лет, с предполагаемым ростом 171–179 см. Ориентировочная давность нахождения костных останков во внешней среде составляет от пяти до 10 лет. При останках обнаружен предмет одежды — кофта зеленого цвета, — говорится в сообщении.

Личность погибшего пока установить не удалось. По факту обнаружения останков возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Ведомство просит местных помочь с опознанием погибшего либо сообщить о лицах, с которыми за последние 10 лет была утрачена связь.

До этого на открытом участке реки Томи в Кемеровской области нашли тело девятилетнего мальчика, провалившегося под лед вместе со старшим братом в декабре 2025 года. Останки ребенка обнаружили примерно в семи километрах от поселка Усть-Нарык.

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