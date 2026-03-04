Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников

Предложение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о конфискации имущества за коррупционные преступления — вполне жизнеспособны, сообщил NEWS.ru подполковник запаса МВД Олег Иванников. По его словам, они отражают не только личное мнение главы Следкома, но и пожелание большинства российских граждан.

Предложения главы Следственного комитета вполне востребованы и жизнеспособны, они отражают не только личное мнение Александра Бастрыкина, но и мнение большинства российских граждан, радеющих за отечество и безопасность. Депутатский корпус должен со всей ответственностью подойти к этой инициативе и в разумные сроки подготовить законопроект, не только отвечающий запросам общества, нормам морали и нравственности, но и соответствующий нормам российской Конституции, — заявил Иванников.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой применять полную конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за коррупционные преступления. На расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства он отметил, что остановить алчность коррупционеров можно только самыми жесткими мерами.