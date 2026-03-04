Американский доброволец ВС России заявил, что русские привели его к Богу Доброволец Сет Нанн: в православии я встретил понимание, которое давно искал

Протестанты-пресвитериане в США проповедуют вопросы политики, а не христианской веры, сказал NEWS.ru американский доброволец ВС РФ Сет Нанн, комментируя важность религии во фронтовых условиях. По его словам, случайно встреченные русские люди обратили его, американца-пресвитерианина, в православие.

У меня с Богом вышла довольно интересная история. Когда я рос, предполагалось, что меня воспитают католиком, но моя американская семья сделала меня протестантом пресвитерианской христианской веры. Однако я никогда не старался вникнуть в это, потому что все, что они проповедуют, — политика, а не сами вопросы христианской веры. И когда я однажды встретил группу русских в Рок-Хилле, они познакомили меня с православной верой, вот тогда я по-настоящему заинтересовался религией, — сказал Нанн.

Он отметил, что именно в православии нашел уровень понимания, которого ему не хватало во время жизни в США.

Я пошел в православную церковь в Северной Каролине. Я ходил туда целый год и чувствовал, что православие — удивительное дело, и в нем вы находите гораздо больше понимания, чем в каких-либо других отношениях, с которыми я сталкивался в Соединенных Штатах. А в прошлом году, когда я приехал в Москву и подписал свой военный контракт, перед отправкой в Крым я был крещен как православный христианин, — сказал Нанн.

