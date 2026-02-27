Боец БАРСа погиб при ударе дрона ВСУ по Курской области

ВСУ атаковали объект энергетики в Беловском районе Курской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн. По его словам, при исполнении служебного долга в результате удара погиб доброволец бригады БАРС — Курск.

Враг атаковал объект энергетики в Беловском районе. <...> Погиб доброволец БАРС — Курск». Приношу слова соболезнования родным, близким, сослуживцам. Это большая трагедия для нас: добровольцы БАРСа — это наши защитники, — отметил губернатор.

Также в результате прилета ранены два человека, уточнил он. Предварительно, 34 населенных пункта района остались без электроснабжения. В ближайшее время энергетики приступят к ликвидации последствий, резюмировал Хинштейн.

Ранее украинские беспилотники-камикадзе атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате было повреждено здание фельдшерско-акушерского пункта. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА дворец культуры «Современник» в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции. Это произошло несмотря на объявленный в районе ЗАЭС локальный режим тишины.