27 февраля 2026 в 18:09

МИД России вызвал посла Финляндии после скандала с сожжением флага

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Министерство иностранных дел России вызвало посла Финляндии Марью Лиивалу и заявило протест на фоне инцидента с сожжением флага РФ перед зданием посольства, сообщили в Telegram-канале МИД. В дипведомстве уточнили, что рассматривают инцидент как акт надругательства над госсимволом России.

Главе финской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с имевшей место 24 февраля провокационной акцией перед Посольством России в Финляндии, в ходе которой неизвестными лицами был сожжен Государственный флаг Российской Федерации, — подчеркнули в МИД.

В МИД России выразили недоумение из-за действий финляндских правоохранителей, которые не препятствовали преступлению. В ведомстве добавили, что они фактически попустительствовали совершению неправомерных действий.

Ранее американский посол Чарльз Кушнер не явился на встречу в МИД Франции, проигнорировав вызов внешнеполитического ведомства. В ответ глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро был намерен ограничить его прямое общение с членами правительства республики.

