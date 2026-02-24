Посол США совершил демарш в адрес МИД Франции AFP: посол США Кушнер пренебрег приглашением МИД Франции на встречу

Американский посол Чарльз Кушнер не явился на встречу в МИД Франции, проигнорировав вызов внешнеполитического ведомства, передает Agence France-Presse (AFP). В ответ глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро намерен ограничить его прямое общение с членами правительства республики.

Вместо посла на встречу пришел сотрудник посольства, объяснивший отсутствие Кушнера «личными обстоятельствами». Уточняется, что дипломат сейчас находится за пределами Парижа, а его обязанности временно исполняет поверенный в делах.

Такое развитие событий вызвало резкую реакцию со стороны французского министерства. В ведомстве подчеркнули, что подобное поведение демонстрирует непонимание основ дипломатического протокола. Кушнер по-прежнему может выполнять свои обязанности, пояснили представители МИД.

Ранее посол США во Франции Чарльз Кушнер обвинил Макрона в бездействии в вопросе антисемитизма. Дипломат выразил «глубокую обеспокоенность» заявлениями, очерняющими Израиль. Он также отметил, что слова главы государства разжигают ненависть.