Военэксперт ответил, спасут ли Украину французские системы ПВО SAMP/T

Обещанные Францией системы противовоздушной обороны SAMP/T не смогут существенно улучшить положения украинской армии на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который объявил о договоренности с французским коллегой Эммануэлем Макроном о поставках данного вида вооружения для ВСУ. По мнению эксперта, передача комплексов не произойдет в ближайшей перспективе.

Ситуация на Ближнем Востоке и конфликт между Ираном, США и Израилем привели к тому, что ракеты ПВО стали не просто дефицитом — на них выстроилась целая очередь. На первом месте стоит Израиль, который официально заявил о нехватке данного оружия. Зеленскому практически ничего не остается в этих условиях. Естественно, президент Украины находится в состоянии отчаяния. Ему Франция пообещала шесть комплексов SAMP/T, но к ним еще нужны ракеты типа Aster 30 и их модернизированные версии. Эти ПВО еще следует произвести, а ракеты необходимо изготовить. Эти обещания Макрона на сегодняшней ситуации ВСУ практически не скажутся или отразятся минимально, — пояснил Кнутов.

Ранее в Минобороны Литвы сообщили, что Вильнюс передает Киеву партию ракет для переносного зенитного комплекса ближнего действия RBS-70. Глава ведомства Робертас Каунас отметил, что для ВСУ это «критически важное вооружение».