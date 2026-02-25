Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 05:00

Литва передаст Украине 30 ракет

Каунас: Литва передаст Украине 30 ракет ПЗРК RBS-70

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вильнюс передает Киеву партию ракет для переносного зенитного комплекса ближнего действия RBS-70, сообщила пресс-служба Минобороны балтийской республики. Глава ведомства Робертас Каунас отметил, что для ВСУ это «критически важное вооружение».

Украине будет передано 30 ракет для ПЗРК RBS-70. Для Украины это критически важное вооружение, усиливающее ПВО, — полагает Каунас.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что мечты Великобритании и Франции о победе над Россией руками украинцев несбыточны. По ее данным, в Лондоне и Париже уже пришли к аналогичному выводу по результатам анализа ситуации на украинских фронтах.

Тем временем постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер информировал, что Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине оружие, включая наступательное, на фоне идущих переговоров об урегулировании кризиса. По его словам, поддержка будет оказываться все время, необходимое для заключения мирного соглашения. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что таким образом США пытаются надавить на Россию.

Литва передаст Украине 30 ракет
