18 марта 2026 в 06:08

Российские военные спасли 200 жизней в Красноармейске

ВС РФ спасли из Красноармейска 200 человек, включая детей и беременную женщину

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские силы провели масштабную спасательную операцию в Красноармейске, рассказал ТАСС Герой России, командир мотострелковой роты 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дмитрий Коноплев. Солдатам удалось вывести из города около 200 гражданских лиц, среди которых были лежачие пенсионеры, маленькие дети и девушка на девятом месяце беременности.

Это как бабушки вплоть до того, что были несколько неходячих, так были и маленькие дети. Даже встретилась нам одна девушка на девятом месяце беременности. Мы ее тоже эвакуировали успешно. Передали медикам. По дороге ничего не произошло, — рассказал Коноплев.

Операция проходила в сложной боевой обстановке, но благодаря профессионализму российских военных удалось избежать жертв среди гражданского населения. Эвакуированные получили необходимую медицинскую помощь и были доставлены в безопасные районы.

Ранее сообщалось, что ВС России за первые две недели марта освободили 12 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинформировал, что наиболее активные бои идут на Краснолиманском направлении.

