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08 июня 2026 в 09:08

ФСБ накрыла связанную с онлайн-казино группировку

ФСБ и СКР пресекли деятельность причастной к онлайн-казино группировки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся финансовым обеспечением запрещенных онлайн-казино, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, а также официальный представитель СК Светлана Петренко на сайте ведомства. По имеющимся данным, задержаны 24 участника преступного сообщества, а еще восемь фигурантов объявлены в розыск.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом пресечена противоправная деятельность организованного преступного сообщества, контролировавшего на территории России работу сервисной платформы финансовых операций в сети Интернет в интересах онлайн-казино, работа которых в российской юрисдикции запрещена, — говорится в сообщении.

Ранее источник в силовых структурах рассказал, что в Ленинградской области пресечена деятельность деструктивной секты «Исход/Exodus». По данным информатора, руководительница секты устанавливала за последователями тотальный надзор через видеокамеры, изымала их денежные средства и пенсионные накопления, а также принуждала приобретать печатные труды собственного сочинения.

Кроме того, крымское управление Федеральной службы безопасности РФ сообщило о пресечении на полуострове канала нелегальной миграции, в рамках операции задержаны два человека, один из которых является гражданином другого государства. В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по факту содействия незаконному нахождению иностранцев на территории Российской Федерации.

Общество
Россия
ФСБ
СКР
онлайн-казино
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