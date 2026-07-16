Трехмесячный малыш получил серьезную травму во время ссоры родителей Красноярец годами избивал сожительницу и травмировал их общего ребенка

В Красноярском крае мужчина на протяжении нескольких лет систематически избивал сожительницу и травмировал их общего трехмесячного ребенка, сообщает телеканал ТВК. Жительница Бородино рассказала, что домашнее насилие длится с осени 2022 года, причем ни административное наказание, ни условный срок не остановили агрессора. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по данному факту, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам женщины, во время одной из ссор она держала младенца на руках, когда мужчина наносил ей удары. Малыш получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Однако позднее дело о побоях в отношении ребенка прекратили — по информации ТВК, прокуратура не усмотрела умысла на причинение вреда.

Женщина также утверждает, что бывший партнер угрожал ей в соцсетях, требовал встреч с сыном и обещал забрать его силой. История привлекла внимание Межрегионального центра по правам детей. Его директор Павел Пугачев обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять ситуацию на контроль и потребовал возбудить дело об истязании.

В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия к представителю власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям подозреваемого в отношении малолетнего ребенка, — уточнили в СК.

Ранее в Краснодарском крае суд оставил в силе приговор жительнице Геленджика, признанной виновной в многолетнем истязании приемных детей. По данным следствия, с 2011 по 2017 год фигурантка жестоко издевалась над восемью опекаемыми девочками в Челябинской области. После переезда на Кубань женщина взяла под опеку еще четверых несовершеннолетних и продолжила избивать и морить детей голодом.