Суд наказал россиянку, которая избивала и морила голодом 12 приемных детей Суд оставил в силе приговор жительнице Геленджика за издевательство над сиротами

В Краснодарском крае суд оставил в силе приговор жительнице Геленджика, признанной виновной в многолетнем истязании приемных детей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале. По данным следствия, с 2011 по 2017 год фигурантка жестоко издевалась над восемью опекаемыми девочками в Челябинской области. После переезда на Кубань женщина взяла под опеку еще четверых несовершеннолетних и продолжила избивать и морить детей голодом.

Она регулярно наносила детям руками, ногами и различными бытовыми предметами побои, подвергала их жестоким и унижающим наказаниям, ограничивала в питании, оскорбляла, запугивала, создавая обстановку постоянного страха и безысходности, — отметили в суде.

В июле 2020 года осужденная бросила на землю 10-летнюю воспитанницу, сломав ей плечевую кость. Свою вину подсудимая не признала, суд назначил ей 4,5 года колонии общего режима с трехлетним запретом на работу с детьми.

Ранее суд Красноярского края отправил в колонию на четыре года местного жителя, обвиняемого в насилии над четырехлетней дочерью и шестилетней падчерицей. Мужчина избивал девочек, нанося удары как руками, так и посторонними предметами. В ходе расследования выяснилось, что подсудимый не имел постоянного места работы и систематически употреблял алкоголь.