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16 июня 2026 в 11:34

В Госдуме предложили пересчитать соцвыплаты на жилье для детей-сирот

Депутат Панеш: соцвыплаты на жилье должны быть связаны с рыночной стоимостью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Соцвыплаты на жилье для детей-сирот должны быть связаны с рыночной стоимостью недвижимости в регионах, заявил «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Законопроект внесен депутатами и сенаторами в Госдуму.

Размер выплаты рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра в регионе, но не ниже норматива Минстроя. Проблема в том, что средняя цена по региону часто значительно отличается от реальной стоимости в областных центрах и крупных городах. Человек получает сертификат, приходит в банк или к продавцу, а купить квартиру не может — не хватает 20-30 процентов, — рассказал Панеш.

Депутат подчеркнул, что это позволит ежегодно оптимизировать в рамках всей бюджетной системы России. По его словам, дополнительно жилье смогут получить около 500 детей-сирот.

Ранее Панеш заявил, что вместо обещаний о предоставлении земли многодетным семьям следует выдавать им жилищные сертификаты. При этом, по его словам, выделенных средств должно хватать на полноценную квартиру или дом.

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